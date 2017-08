Mr. Robot: arriva il teaser trailer della terza stagione della serie

Ecco un primo sguardo a quella che sarà la nuova stagione della serie cyber thriller! In più,ha rilasciato anche la data première diche andrà in onda a partire dall'

Nel nuovo teaser trailer qui sopra, in cui Leonard Cohen recita il testo della sua canzone "Democracy" del 1992, vediamo New York City sotto assedio militare, con i cittadini che abitano tende improvvisate, anarchici che lottano contro i militari e criminali mascherati da Mr. Robot che brandiscono pistole in metropolitana. Inoltre, si vede anche Angela che indossa una felpa con cappuccio e una maschera di Mr. Robot! L'agente dell'FBI Dom DiPierro che punta la pistola contro un nemico invisibile, Whiterose nervosamente seduto sul retro di una limousine, Tyrell Wellick impegnato a tracannare una bottiglia di vodka, le autorità che perquisiscono l'appartamento di Elliot ed Elliot stesso in piedi fuori alla sede dell'E Corp. Dal trailer si intravede anche il personaggio di Bobby Cannavale, un misterioso venditore d'auto.

La nuova stagione di Mr. Robot riprende subito dal cliffhanger della seconda stagione ed "esplorerà le motivazioni di ogni personaggio e la disintegrazione tra Elliot e Mr. Robot", secondo la trama ufficiale. Che ne pensate? Ansiosi di vedere i prossimi episodi della serie?