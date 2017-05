MTV Movie Awards 2017: Stranger Things domina come Miglior Show dell'Anno

Si sono svolti ieri sera gli, i premi annuali che l'emittente televisiva rimette al giudizio popolare, presentati quest'anno per la prima volta da, star in commedie comeo show come

Tra trailer in anteprima e qualche sorpresa, nella sezione serie TV l'amatissimo Stranger Things ha vinto l'ambiato premio di Miglior Show dell'Anno, battendo contendenti illustri come Game of Thrones, This Is Us o Pretty Little Liars.



Miglior Film dell'anno è stato invece eletto il live-action de La Bella e La Bestia con protagonista Emma Watson, anche qui sovrastando avversari come Logan o Rogue One: A Star Wars Story.



Di seguito tutti i vincitori:



MIGLIOR FILM DELL'ANNO



- La Bella e la Bestia

- Get Out

- Logan

- Rogue One: A Star Wars Story

- The Edge of Seventeen



MIGLIOR SHOW DELL'ANNO

- Stranger Things

- Atlanta

- Game of Thrones

- Pretty Little Liars

- This Is Us

- Insecure



MIGLIOR ATTORE/ATTRICE IN UN FILM



- Emma Watson per La Bella e La Bestia

- Daniel Kaluuya per Get Out

- Hailee Steinfeld per The Edge of Seventeen

- Hugh Jackman per Logan

- James McAvoy per Split

- Taraji P. Henson per Hidden Figures



MIGLIOR ATTORE/ATTRICE IN UNO SHOW



- Millie Bobby Brown per Stranger Things

- Donald Glover per Atlanta

- Emilia Clarke per Game of Thrones

- Gina Rodriguez per Jane the Virgin

- Jeffrey Dean Morgan per The Walking Dead

- Mandy Moore per This Is Us



MIGLIOR BACIO



- Ashton Sanders e Jharrel Jerome in Moonlight

- Emma Stone e Ryan Gosling in La La Land

- Emma Watson e Dan Stevens ne La Bella e La Bestia

- Taraji P. Henson e Terrence Howard in Empire

- Zac Efron e Anna Kendrick in Mike & Dave Need Weeding Dates



MIGLIOR VILLAIN



- Jeffrey Dean Morgan in The Walking Dead

- Allison Williams in Get Out

- Demogorgone in Stranger Things

- Jared Leto in Suicide Squad

- Wes Bentley in American Horror Story



MIGLIOR PERFORMANCE IN UNA COMMEDIA



- Lil Rel Howery in Get Out

- Adam Devine in Workaholics

- Ilana Glazer e Abbi Jacobson in Broad City

- Seth MacFarlane in Family Guy

- Seth Rogen in Sausage Party

- Will Arnet in The LEGO Batman Movie



MIGLIOR EROE



- Taraji P. Henson in Hidden Figures

- Felicity Jones in Rogue One: A Star Wars Story

- Grant Gustin in The Flash

- Mike Colter in Luke Cage

- Millie Bobby Brown in Stranger Things

- Stephen Ammel in Arrow



MIGLIOR SCENE STRAPPALACRIME



- Jack e Randall a karate in This Is Us

- La morte di Hodor in Game of Thrones

- Meredith racconta la morte di Derek ai figli in Grey's Anatomy

- Will dice a Luisa che non può stare con lei in Me Before You

- Paula dice a Chiron che gli vuole bene in Moonlight



MIGLIOR DUO



- Hugh Jackman e Dafne Keen in Logan

- Adam Levine e Blake Shelton in The Voice

- Daniel Kaluuya e Lil Rel Howery in Get Out

- Brian Tyree Henry e Lakeith Stanfield in Atlanta

- Josh Gad e Luke Evans ne La Bella e La Bestia

- Matha Stewart e Snoop Dog in Martha e Snoop's Potluck Dinner Party



PROSSIMA GENERAZIONE



- Daniel Kaluuya

- Chrissy Metz

- Issa Rae

- Riz Ahmed

- Yara Shahidi



MIGLIOR STORIA AMERICANA



- Blackish

- Fresh Off the Boat

- Jane the Virgin

- Moonlight

- Transparent



MIGLIOR BATTAGLIA CONTRO IL SISTEMA



- Hidden Figures

- Get Out

- Loving

- Luke Cage

- Mr. Robot