Nancy Drew: la NBC sta sviluppando una serie sui famosi libri per ragazzi

Laha in programma lo sviluppo di una nuova serie,, ispirata ai famosi libri gialli per ragazzi scritti da vari autori della, sotto lo pseudonimo di

Già nel 2016, la CBS aveva lanciato un pilot di una serie omonima che si basava sui romanzi, creata da Tony Phelan, Joan Rater e con Dan Jinks come produttore. Adesso lo stesso team creativo, sulla basa di una nuova idea di Phelan e Rater, creerà lo show per le reti NBC. "Abbiamo creato un pilot e abbiamo cercato di dimenticarlo senza riuscirci; noi amiamo tanto quei personaggi", ha detto Rater. "Ma sapevamo che dovevamo trovare un modo diverso per farlo".

Il pilot della CBS aveva come protagonista Sarah Shahi nei panni di Nancy, trentenne e detective della NYPD. Nella nuova serie, invece, Nancy ritroverà le sue amiche d'infanzia, ormai 40-50enni, e insieme si ritroveranno ad usare la loro capacità di risolvere misteri.

Che ne pensate? Riusciranno stavolta ad andare oltre il pilot?