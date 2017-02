Natalie Dormer ingaggiata per la serie Pic Nic a Hanging Rock

Dopo Game of Thrones, Natalie Dormer si butta in un'altra serie tv. L'attrice è stata ingaggiata per la miniserie ispirata a Pic Nic a Hanging Rock, il celebre romanzo di Joan Lindsay.

Peter Weir nel 1975 realizzò un film di estrema bellezza e complessità, ispirandosi al romanzo di Joan Lindsay: Pic Nic a Hanging Rock. Ora la casa australiana Foxtel vuole realizzare un miniserie televisiva di sei puntate, avendo come matrice libro e film.

Il cast era finora composto di attrici non esattamente mainstream: Lola Bessis, Yael Stone, Anna McGahan e Sibylla Budd; da qualche ora è arrivata la notizia dell'ingaggio di Natalie Dormer, celebre per Game of Thrones ma anche la saga Hunger Games. Non è ancora chiaro il ruolo che avrà l'attrice né quando inizieranno le riprese.