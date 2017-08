NBC è a lavoro sul reboot di Miami Vice con Vin Diesel

Secondo, laè a lavoro sul reboot della famosissima seriecon i creatori del franchising di

NBC ha trasmesso l'iconografica serie originale per cinque stagioni dal 1984 al 1989, con Don Johnson e Philip Michael Thomas nei panni degli agenti sotto copertura di Miami James "Sonny" Crockett e Ricardo "Rico" Tubbs. Miami Vice è stata creata da Anthony Yerkovich e diretta da Michael Mann (Heat, Nemico Pubblico), il quale ha dettato la maggior parte dello stile iconico dello show. Mann ha anche diretto l'adattamento cinematografico per la Universal Pictures, sempre con lo stesso titolo, interpretato da Colin Farrell e Jamie Foxx rispettivamente nei panni di Crockett e Tubbs.

Il nuovo reboot di Miami Vice è in fase di sviluppo per la stagione televisiva 2018-19. Shana Waterman (24: Live Another Day, Wayward Pines) supervisionerà la serie per la One Race Television di Diesel, accanto a Diesel, Morgan e Ainsley Davies, con Peter Macmanus (The Mist) alla scrittura del copione del pilot.