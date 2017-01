Neil Gaiman è al lavoro sulla serie tv di Buona Apocalisse a Tutti!

Su una cosa non ci sono dubbi:è uno degli autori più originali e interessanti della sua generazione, capace di lasciare la sua impronta su fumetti, romanzi, film e televisione. L’autore curerà una serie tv adattamento di, il romanzo scritto con

Buona Apocalisse a Tutti!, traduzione italiana di “Good Omens” (Buoni Presagi), è un romanzo scritto da Neil Gaiman e Terry Pratchett nel 1990. Si tratta di una commedia metafisica sull’apocalisse, la fine del mondo e molto, molto altro. Si tratta della seconda opera di Gaiman in fase di lavorazione per la televisione: anche American Gods, infatti, diventerà presto una serie per il piccolo schermo.

Amazon ha annunciato che lavorerà con Gaiman e BBC Studios alla serie tv di Buona Apocalisse a Tutti!. Ecco cosa ha dichiarato l’autore: “Circa 30 anni fa io e Terry Pratchett abbiamo scritto la miglior commedia che potessimo scrivere sulla fine del mondo, popolata da angeli e demoni… Tre decadi dopo arriverà sul piccolo schermo. Non sono riuscito a pensare a nessuno che non fosse di BBC Studios, vorrei tanto che Sir Terry fosse vivo per guardarla”.

Buona Apocalisse a Tutti! arriverà su Amazon Prime nel 2018, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!