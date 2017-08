Netflix acquisisce Millarworld, la compagnia di Mark Millar!

ha annunciato di aver acquisito i diritti del cosiddetto, ovvero l’universo che comprende tutti i più grandi franchise fumettistici di: autore di fumetti amati quali

L’accordo è stato annunciato da Ted Sarandos, Chief Content Officer presso Netflix, che ha commentato in questo modo l’acquisizione dei diritti del Millarworld:

“In quanto creatore di molte delle storie e dei personaggi più memorabili nella storia recente, da The Avengers della Marvel a Kick-Ass, Kingsman, Wanted e Reborn, Mark è molto vicino a essere lo Stan Lee moderno. Non vediamo l’ora di imbrigliare la potenza creativa del Millarworld con Netflix e dare inizio a una nuova era della narrativa globale”.



L'idea di Netflix è quella di adattare i fumetti di Millar sotto forma di film, serial e show per ragazzi che saranno disponibili in esclusiva per gli abbonati della piattaforma digitale. Millar continuerà anche a sfornare nuove storie e personaggi tramite Netflix.



Molti fumetti di Millar sono già stati adattati sul grande schermo: ricordiamo i due Kick-Ass, Wanted e Kingsman, il cui sequel arriverà quest'anno distribuito dalla Fox.

Aspettiamoci dunque, in futuro, degli annunci legati alla produzione di film e serie TV ispirati ai migliori franchise a fumetti creati da Mark Millar. Voi quali vorreste vedere su Netflix?