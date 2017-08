Netflix ha annunciato una nuova serie dei Cavalieri dello Zodiaco

Durante laa Tokyo, dovesta presentando il suo nuovo palinsesto relativo all'animazione giapponese, è stato annunciata la realizzazione del remake della seriein collaborazione con la

La serie si intitolerà "Knights of the Zodiac – Saint Seiya" e la prima stagione dell'anime, basata sul manga originale di Masami Kurumada, sarà composta da 12 episodi, realizzati in computer grafica. Lo show coprirà gli eventi che vanno dalla Guerra Galattica ai Cavalieri d’Argento e sarà diretto da Yoshiharu Ashino (D.Gray-man Hallow). La sceneggiatura sarà realizzata da Benjamin Townsend, Shannon Eric Denton, Thomas F. Zahler, Joelle Sellner, Travis Donnelly, Thomas Pugsley, Saundra Hall, Shaene Siders e Patrick Rieger. Il character design sarà ad opera di Terumi Nishii (Le Bizzarre Avventure di JoJo – Diamond is Unbreakable), il design delle armature è stato affidato a Takashi Okazaki (Afro Samurai). Qui sotto potrete vedere il poster della serie anime.