Netflix investe sempre di più negli Anime Originali!

Netflix ci porterà una cospicua "carrellata" di Anime giapponesi da adesso in poi. Produrrà quindi molte serie animate originalie lo ha annunciato all'evento speciale che si sta tenendo in queste ore a Tokyo, l'

Questa notizia arriva in aggiunta a titoli già annunciati, quali il live action Death Note. Quest'anno, per chi non lo sapesse, si celebra il centesimo anniversario dalla nascita della forma d'arte degli Anime, un particolare stile d'animazione tutto nipponico. Ma gli Anime - e noi italiani lo sappiamo bene essendo una delle nazioni che ne fruiscono di più oltre alla madrepatria - sono un genere di successo anche fuori dai confini giapponesi. E' notizia di poche ore fa che Sony ha appena acquistato un pacchetto imponente di diritti per la distribuzione di Dragon Ball Z Negli Stati Uniti, per 143 milioni di dollari.

In Giappone, più del 50% dei fruitori del servizio di streaming Netflix, guarda anime sulla piattaforma, facendone il mercato più fiorente su base nazionale; tuttavia, Netflix punta al mondo intero, poiché il 90% degli spettatori di animazione giapponese è proprio... il resto del mondo!

"Se si sommano tutte queste visualizzazioni, ci si rende facilmente conto di quanto sia grande la potenzialità di mercato per la categoria" ha dichiarato Greg Peters, responsabile del reparto prodotti di Netflix. "Ci aspettiamo di incrementare i fruitori di anime, sia in Giappone che nel resto del mondo, poiché stiamo investendo in prodotti di altissima qualità."

Al momento, i maggiori consumatori del prodotto anime sono Sud America, Francia, Stati Uniti, Canada, Italia e Taiwan e dunque questa mossa commerciale non sorprende. Dopo il successo di Castlevania, che dunque è stato rinnovato per una seconda stagione, Netflix pare aver intrapreso la strada dei contenuti originali relativamente meno costosi (quali gli anime, se paragonati alle serie tv), con un potenziale di consumo decisamente maggiore.

Adi Shankar, showrunner proprio di Castlevania, ha dichiarato che "fare lo show con Netflix è stata la migliore esperienza che io abbia mai avuto ad Hollywood. Ci hanno lasciato fare lo show per i fan del videogioco. Avevo già provato a realizzarlo nel 2012 - in live action - ma ho lasciato perdere perché la compagnia coinvolta non aveva alcun rispetto per i fan, per i personaggi e tantomeno per il gioco."

Tra i titoli Originali Netflix del momento - principalmente per il mercato Giapponese - ci sono:

Little Witch Academia, Cyborg 009 Call of Justice, Kakegurui, e Children of the Whales, quest'ultimo annunciato pochi giorni fa, parla di un mondo dove le persone navigano in uno sconfinato oceano di sabbia; andrà in onda nel paese del Sol Levante a partire da ottobre 2017 e, presumibilmente, arriverà anche negli altri paesi nel 2018.

Anche Godzilla: Planet of the Monsters sarà una produzione Originale Netflix ma, a differenza degli altri film, uscirà prima al cinema in Giappone (in Ottobre), per poi essere inserito in streaming a partire da Novembre.

Cannon Busters, una serie originale basata sui fumetti dell'americano LeSean Thomas, sarà realizzata dalla casa di animazione nipponica, Studio Satelight.

Infine c'è Rilakkuma, un soffice pupazzo di pelouche a forma di orso, creato dalla San-X, che avrà anch'esso la sua serie animata. Riakkuma è popolarissimo tra i piccoli giapponesi.

Le notizie continueranno ad arrivare in queste ore, direttamente dal Netflix Anime Slate 2017, stay tuned!