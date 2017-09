Netflix ha rimosso un episodio de 'L'Ape Maia' per contenuti inappropriati

è stata originariamente introdotta in un libro tedesco nel 1912. Da allora, è stata oggetto di film, serie televisive, videogiochi, anime e persino un'opera e un paio di musical. Adesso, in una versione moderna, la serie animata è approdata anche su

La trama della serie segue le vicende di una giovane ape di nome Maya, la quale lascia l'alveare per esplorare il mondo. Lungo la strada, fa amicizia con numerosi altri insetti e creature e impara nuove cose sulla natura e sul mondo che la circonda.

In uno degli episodi della prima stagione, però, precisamente l'episodio numero 35, sembra che, esaminandone i fotogrammi, sulla parete interna di un tronco ci fosse disegnato un "pene". Motivo per il quale, la piattaforma di streaming di Netflix si è vista costretta a rimuove l'episodio incriminato. Dall'immagine, che potrete vedere in fondo alla notizia, è impossibile pensare che l'inserimento di tale disegno sia stato una casualità, ma anzi appare ben chiaro nella sua forma. Si pensa adesso che l'episodio rimosso da Netflix della serie L'Ape Maia venga presto ripristinato e rimesso a disposizione del piccolo pubblico.