New Girl: rinnovata per la settima e ultima stagione

Notizia agrodolce per gli appassionati della sitcomdella. La serie, che ha recentemente concluso la sua sesta stagione con un episodio che sembrava essere un potenziale finale, è stata rinnovata. Tuttavia, la settima stagione di New Girl sarà l'ultima e offrirà un addio adeguato al cast e ai personaggi dello show.

Continuando a dare una visione moderna dell'amicizia e dell'amore, nel cast della settima stagione di New Girl continueranno ad esserci la protagonista candidata agli Emmy Award e al Golden Globe Zooey Deschanel, e ancora Jake Johnson, Max Greenfield, Lamorne Morris e Hannah Simone. Nella quinta stagione di New Girl si era unita al cast anche l'attrice Megan Fox nel ruolo di Reagan, mentre la trama della serie vedeva Jess (Deschanel) "sequestrata" per il servizio di giuria e la sua stanza libera per la nuova ragazza. Tutto ciò era stato fatto per coprire nella realtà la gravidanza di Deschanel. Anche se Megan Fox aveva fatto ritorno nella sesta stagione, non è ancora stata confermata la sua presenza nella settima stagione.

Le altre star presenti nella stagione attuale includono Fred Armisen (Portlandia), Taran Killam (Saturday Night Live), Nasim Pedrad (Scream Queens), Rob Riggle (21 Jump Street) e John Cho (Star Trek), così come Julie Hagerty (Airplane) e Henry Winkler (Arrested Development).

New Girl è stato prodotto da Chernin Entertainment in associazione con la 20th Century Fox Television. La serie è stata creata da Elizabeth Meriwether. Meriwether, Brett Baer, Dave Finkel, Jake Kasdan, Peter Chernin e Katherine Pope sono i produttori esecutivi, con Meriwether, Baer e Finkel come co-showrunner/scrittori e Kasdan ha diretto i vari episodi della serie.