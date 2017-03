New Girl: si chiude con la sesta stagione?

L'amatissima sit-com potrebbe non vedere un rinnovo per la settima stagione, chiudendosi il prossimo mese con l'ultima puntata della sesta stagione. A lasciare i fan nel panico, nient'altro che la star dello show

Le affezionatissime (e gli affezionatissimi) fan di New Girl potrebbero perdere molto presto il sorriso.



Stando a quanto afferma Jake Johnson, l'attore che interpreta Nick Miller, la serie potrebbe concludersi il prossimo 4 aprile con il season finale della sesta stagione. Tale indiscrezione, che non è stata confermata né tanto meno smentita dall'emittente Fox, è trapelata in un'intervista rilasciata a The Daily Beast.

Sempre Johnson ha dichiarato che, qualora il finale della stagione in corso risultasse essere l'atto conclusivo della serie, gli spettatori più fedeli ne sarebbero comunque felici.



Cosa pensate di questa possibile conclusione? Volete ancora godere del sorriso di Zooey Deschanel o pensate che la serie non abbia più nulla da dire?



