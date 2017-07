Nicole Kidman: "Fare ancora della televisione? Assolutamente sì!"

debutterà insieme aine ha dichiarato che non le dispiacerebbe affatto continuare a fare televisione.

Ultimamente le donne sono protagoniste di moltissime pellicole, serie tv e programmi televisivi. Inoltre, anche il discorso relativo alla mancanza di ruoli per le donne che superano una certa età sta finalmente scomparendo.

Dopo la sua apparizione in Big Little Lies, al fianco di Reese Witherspoon e la Woodley, Nicole Kidman ha dichiarato:

"Mi piace il fatto che, nelle due serie a cui ho partecipato in TV, sono al fianco di donne. Significa che qualcosa sta cambiando? Quello che so è che non ci sono molti uomini con me, ma donne, e quindi questo vuol dire che i ruoli ci sono e ce ne sono tanti. E' davvero esaltante... In qualità di attore, vai dove ci sono grandi ruoli da interpretare."

E ha poi aggiunto: "Se vorrei fare più tv? Certo che sì. Nel prossimo futuro? Questo non so dirlo."

In particolare, l'attrice premio Oscar ha detto che le piacerebbe interpretare un ruolo divertente, in una commedia: "Mi piacerebbe fare una commedia. Non me ne offrono mai. Mi offrono sempre ruoli seri. In questo momento della mia vita, sono in ballo per qualsiasi cosa."