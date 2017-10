NYCC: Agents of S.H.I.E.L.D. 5 introdurrà il personaggio di Jack Flag nel MCU?

Durante il panel tenuto presso ilche si sta svolgendo in questi giorni,e gli altri ospiti della kermesse hanno mostrato in anteprima i primi 20 minuti della quinta season premiere di

Stando a quanto riportato dai partecipati alla convention newyorkese, al termine del suddetto filmato sarebbe stato introdotto un nuovo personaggio che potrebbe rivelarsi l’eroe Jack Flag: le testimonianze parlano infatti di una figura mascherata con indosso un elmo simile a quello di Star-Lord e una giacca che tanto ricorderebbe quella del supereroe creato da Mark Gruenwald nel 1994.



Ma chi è esattamente questo personaggio? Quantomeno nei fumetti, Jack Flag è facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici capelli rossi, bianchi e blu che solitamente fuoriescono dal suo elmetto. Sia il suo look che il suo nome in codice vennero stabiliti tenendo in mente l’immagine di Captain America, poiché i due personaggi avrebbero, negli anni, collaborato diverse volte. Tuttavia, in seguito agli eventi della prima Civil War cartacea, l’eroe rimase paralizzato e divenne un prigioniero della Zona Negativa, per poi trascorrere un periodo fra i ranghi dei Guardiani della Galassia.



Tornando a Agents of S.H.I.E.L.D., i fan ricorderanno quanto lo show sia solito introdurre ad ogni stagione almeno un personaggio originale dei fumetti: se nella terza stagione era toccato a Quake (alter ego supereroistico dell’agente Sky/Daisy Johnson), lo scorso anno abbiamo invece assistito all’esordio di un nuovo Ghost Rider. Per il momento non vi sono ancora annunci ufficiali che confermino la presenza del personaggio nella nuova stagione, ma l’arrivo nello show di Jeff Ward, cui recentemente è stato assegnato un ruolo ricorrente non meglio specificato, è divenuta in queste ore fonte di teorie e grandi speculazioni da parte dei più accaniti fan del serial.