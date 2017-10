NYCC: Agents of S.H.I.E.L.D. è stato definito il peso massimo delle serie Marvel

Parlando del serial, che quest’anno ha evitato la cancellazione prevista dalla retesolo grazie al provvidenziale intervento dellal’ha definito “il peso massimo” dell’universo televisivo

Dopo lo straordinario successo raggiunto dalla prima pellicola degli Avengers, Marvel decise che la serie di film del suo MCU non era sufficiente, così, dopo la morte dell’amatissimo agente Phil Coulson (Clark Gregg) e la campagna #CoulsonLives indetta dai fan attraverso i social, la divisione televisiva della Casa delle Idee ebbe l’idea perfetta per il suo primo show. Peccato che la serie, nonostante un livello qualitativo costantemente in crescita, non abbia negli ultimi anni goduto di ascolti sempre maggiori.



A giudicare dalle testimonianze che ci sono giunte direttamente dal New York Comic Con 2017 che si sta tenendo in questi giorni, qualcosa potrebbe presto cambiare. Non solo lo sneak peak della nuova stagione ormai alle porte è stato ben accolto dai partecipanti alla kermesse newyorkese, ma lo stesso Jeph Loeb, in occasione del panel tenuto presso l’evento, ha elogiato l’intero staff che lavora allo show e persino i fan che continuano a supportarlo. Proprio in quella circostanza, il principale responsabile dell’universo televisivo Marvel, avrebbe infatti pronunciato l’affermazione riportata in apertura.



Non è chiaro cosa Loeb intendesse di preciso con quelle parole, ma è probabile che si riferisse alla volontà di non capitolare manifestata dallo show. Non per nulla, nonostante gli ascolti sempre più bassi, Agents of S.H.I.E.L.D. non ha mai vacillato e la qualità del serial ha continuato a crescere, anche grazie ad un cast molto amato dagli spettatori.



In attesa di verificare la qualità della nuova stagione, vi ricordiamo che la season premiere di Agents of S.H.I.E.L.D. esordirà sull'emittente statunitense ABC il 1° dicembre 2017.