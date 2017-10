NYCC: gli alieni Kree torneranno nella quinta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.

: L’attrice, che nel serial interpreta l’agente, ha confermato che nella quinta stagione difaranno ritorno i, gli alieni usati dallo show per creare gli Inumani ed il siero GH-325 che portò alla resurrezione di Coulson.

Come i fan ricorderanno, l’ex-direttore dello S.H.I.E.L.D., Phil Coulson (Clark Gregg), era rimasto ucciso nella prima pellicola degli Avengers dal semidio Loki dopo un acceso scambio di battute. In seguito, il braccio destro di Nick Fury (o il suo “occhio buono”, per sua stessa ammissione), venne riportato nel mondo dei vivi attraverso il programma TA.H.I.T.I. con l’ausilio del portentoso sangue Kree.



La razza aliena, cui apparteneva anche Ronan l’Accusatore (l’antagonista del primo Guardiani della Galassia), venne poi utilizzata per giustificare l’introduzione degli Inumari nel Marvel Cinematic Universe: fu proprio la loro tecnologia, infatti, a innescare il processo di terrigenesi che trasformò, ad esempio, l’agente Sky/Daesy Johnson in Quake. Dopo questi episodi, tuttavia, la razza aliena scivolò lentamente nel dimenticatoio, almeno finora. Adesso che Phil Coulson, come mostrato al termine della quarta stagione, si trova nello spazio profondo, a bordo di una non meglio identificata stazione spaziale, sembra infatti che lo show sia finalmente pronto a riaccogliere gli alieni Kree.



Durante il New York Comic Con, Jeph Loeb e Ming-Na Wen hanno infatti asserito: “Possiamo finalmente affermare che nella quinta stagione faremo i conti coi Kree. Sono davvero forti.” Sebbene il ritorno dei Kree fosse già tanto anticipato qualche tempo fa, le dichiarazioni provenienti dal NYCC rappresentano la prima conferma ufficiale che la razza aliena farà difatti parte della nuova stagione. Dopotutto, il cliffhanger con cui si era chiuso l’episodio “La fine del mondo” lasciava appunto intendere che questa sarebbe stata nuovamente improntata verso tematiche spaziali. E chissà, magari questa sarà anche la volta buona per introdurre lo S.W.O.R.D. nel Marvel Cinematic Universe.