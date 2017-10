NYCC: John Krasinski è Jack Ryan nel primo trailer ufficiale della serie Amazon

Come annunciato in precedenza, Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di, nuova riproposizione del personaggio partorito dalla mente diche per la prima volta apparirà sul piccolo schermo.

Nel filmato, presentato in anteprima al New York Comic Con, vediamo per la prima volta John Krasinski nel ruolo iconico, che debutterà sulla piattaforma digitale Amazon nel 2018.

Dopo essere stato trasportato sul grande schermo da Harrison Ford, Alec Baldwin, Ben Affleck e Chris Pine, stavolta l’analista della CIA avrà il volto, appunto, di Krasinski, in quella che sarà una reinvenzione in chiave moderna del personaggio. Il pilot è stato scritto da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Graham Roland (Almost Human) e la serie vede tra i produttori anche Michael Bay.