NYCC: prima clip ufficiale per Siren, la nuova serie Freeform

Freeform, nel corso del New York Comic Con, ha annunciato la data di debutto nonché diffuso in streaming la prima clip ufficiale di, la sua nuova serie originale.

La doppia premiere di due ore debutterà il 29 marzo 2018. L’annuncio è stato accompagnato anche dall’ingresso nel cast come series recurring di Aylya Marzoff (Grandfathered) e Sedale Threatt Jr. (Hap and Leonard).

Ambientato nella città di Bristol Cove, la quale secondo la leggenda un tempo era la casa delle sirene, la serie inizia dalla misteriosa comparsa di una ragazza (Eline Powell) nella piccola città peschereccia. Usando tutte le risorse a loro disposizione, il biologo Ben (Alex Roe) e Maddie (Fola Evans-Akingbola) dovranno lavorare insieme per scoprire chi e da dove viene questa primordiale cacciatrice del mare e se ci sono altri uguali e lei.

Scritto e creato da Eric Wald and Dean White, Siren avrà Emily Whitesell (Finding Carter) come showrunner per questa prima attesa stagione.