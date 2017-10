NYCC: la sesta stagione di Arrow potrebbe includere flashback su Thea Queen

: Quand’anchenon fosse sopravvissuta ai catastrofici eventi del quinto season finale di, lo showrunnerrivela che l’attrice Willa Holland , presenza già confermata nella nuova stagione, potrebbe apparire in alcuni episodi flashback dedicati al personaggio da lei interpretato.

Facciamo un piccolo passo indietro. L’assenza della sorellina di Oliver Queen nella seconda metà della quinta stagione di Arrow non era certo passata inosservata ai tanti fan del personaggio e della sexy attrice. Secondo quanto rivelato da Guggenheim al portale Comic Book, sarebbe però stata proprio la Holland, lo scorso anno, a richiedere una piccola pausa dal set. E sebbene l’esplosione avvenuta al termine dell’episodio “Lian Yu” fosse il pretesto perfetto per sbarazzarsi di un attore non più interessato a partecipare attivamente allo show, Guggenheim aveva affermato in passato che nei suoi piani non era al momento contemplata la morte di Thea Queen, avendo Oliver ha già perso tutto il resto della propria famiglia.



“Amiamo Thea. Amiamo il suo personaggio e la relazione che ha con Oliver. Detto questo, Willa venne da noi al termine della quarta stagione e, con molta sincerità, espresse il desiderio di comparire in meno episodi della stagione successiva. Lei fa ormai parte della nostra famiglia e pertanto abbiamo voluto esaudire la sua richiesta. Quando dirigi uno show con oltre cento episodi, è normale che qualche attore, ad un certo punto, senta il bisogno di staccare la spina o addirittura di non rinnovare il contratto.”



Interrogato sul futuro del personaggio, Guggenheim ha poi aggiunto: “Vi dirò solo questo: Willa è tornata e quest’anno faremo flashback da un punto di vista spesso diverso da quello di Oliver. Siete liberi di interpretare come volete quest’anticipazione.”



In attesa di scoprire il significato della sue parole, ricordiamo che Arrow tornerà sulla rete The CW il prossimo 9 ottobre, la stessa sera in cui verrà trasmessa la season premiere di Supergirl.