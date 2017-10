NYCC, X-Files: ecco il trailer dell'undicesima stagione

Nel corso del New York Comic Con, tra le tante sorprese annunciate, è stato diffuso il primo trailer dell’undicesima stagione di, con il ritorno degli agenti dell’FBI Mulder e Scully.

Nel filmato, della durata di oltre due minuti, viene confermato che i due agenti interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, andranno alla ricerca del figlio William, il quale potrebbe costituire una minaccia per il mondo intero.

Al panel dedicato alla serie, il creatore Chris Carter ha poi rivelato che gli episodi saranno in totale dieci, otto dei quali indipendenti e due dedicati alla mitologia di X-Files. Sarà previsto anche il ritorno di Langley, anche se non è stato chiarito in quale forma. Nel cast saranno presenti anche Mitch Pileggi, Robbie Amell, Lauren Ambrose e Annabeth Gish. Il ritorno è atteso per il 2018.