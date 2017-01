Once Upon a Time 6: Rose McIver di iZombie ritornerà come Trilli

E' tempo di grandi ritorni per le serie televisive statunitensi quando queste riprenderanno la messa in onda dei loro episodi dopo la consueta pausa invernale. L'ultima apparizione confermata è quella per la sesta stagione disu, in cui, stella di, riprenderà il suo ruolo di

"Trilli è parte integrante della storia che vede Regina scoprire il suo destino con Robin Hood, così la nostra fata preferita tornerà presto per una visita nel nostro spettacolo" - hanno affermato i creatori di Once Upon A Time, ovvero Adam Horowitz e Eddy Kitsis - "Siamo entusiasti del fatto che Rose McIver sia stata in grado di unirsi a noi ancora una volta in un episodio che verrà trasmesso questa primavera.".

McIver portò Campanellino in vita per la prima volta nella serie nel corso della stagione 3, quando ha preso il via l'arco narrativo dell'Isola Che Non C'è e ci ha fatto compagnia per tutto il corso del capitolo. L'attrice è l'ultima a tornare nella seconda parte dell'attuale stagione dello show, insieme ai già annunciati Joanna Garcia Swisher come Ariel e Alan Dale come Re George.

Oltre al suo ruolo da protagonista in iZombie, i precedenti crediti televisivi dell'attrice includono Masters of Sex, Veronica Mars e la serie web Play It Again.

Once Upon A Time riprenderà con la seconda parte della sua sesta stagione il 6 marzo.