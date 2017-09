Once Upon a Time 7: un personaggio importante ritorna nella settima stagione

Once Upon a Time stagione numero 7: un personaggio amato e conosciuto tornerà nella serie. Se volete sapere di chi si tratta e cosa farà leggete pure l'articolo, altrimenti ... Meglio di no!

E' Emma, la protagonista della serie la cui interprete, Jennifer Morrison, come sappiamo, ha abbandonato OUAT alla fine della sesta stagione, decidendo di non andare avanti e non rinnovare il contratto.

Once Upon a Time nella premiere, rivedrà Emma Swan incontrare Henry e il suo sarà un arco narrativo che si chiuderà in modo molto "emozionante".

Grazie a EW abbiamo la possibilità di mostrarvi due immagini esclusive che ritraggono i personaggi, come pure Hook, in quello che sarà probabilmente un primo episodio strappalacrime.

"Capiremo cosa è successo a Emma e a Hook [Colin O’Donoghue] dopo il loro "e vissero felici e contenti" che abbiamo mostrato alla fine dello scorso anno" ha detto il produttore esecutivo Adam Horowitz a EW. "Chiuderemo la loro storia in un modo che, secondo noi, sarà davvvero soddisfacente per gli spettatori".

"Non faremo una cosa tipo flashback story in cui si vedrà esattamente cosa è successo. Andremo avanti dopo gli avvenimenti della stagione numero sei, vedremo cosa è accaduto ad Emma e a Hook e come questo si collega al primo episodio, Hyperion Heights. E' un'uscita di scena emotiva ed emozionante."

Siete pronti?