Once Upon a Time 7: Rebecca Mader tornerà in diversi episodi della settima!

abbiamo imparato sia ad odiarla che ad amarla nei panni della stregain Once Upon a Time . Un nuovo report parla del fatto che la bella attrice tornerà nel ruolo in diversi episodi della settima stagione.

La notizia l'ha riportata TvLine in esclusiva e dunque la Mader sarà presenza non fissa, ma regolare, nel fantasy drama ABC, dopo il grande rinnovo che appare essere questa nuova stagione alle porte, la settima.

Non ci sono ancora dettagli specifici su quando e in quali episodi rivedremo il personaggio di Zelena, ma ecco cosa ha dichiarato lei:

"Sono assolutamente entusiasta all'idea di tornare a fare magie nella mia adorata famiglia di Once Upon a Time. Non vedo l'ora di far parte di questo nuovo capitolo."

Di tutti gli attori titolari quali Jennifer Morrison, Ginnifer Goodwin, Josh Dallas, Jared Gilmore ed Emilie de Ravin, solo Lana Parrilla, Robert Carlyle e Colin O’Donoghue resteranno fissi nei panni rispettivamente della Regina Cattiva, Tremotino e Capitan Uncino.

La premiere di Once Upon a Time 7 arriva il 6 ottobre prossimo.

Tra i nuovi personaggi che vedremo ci saranno Andrew J. West ed Alison Fernandez (che interpreteranno Henry da adulto e sua figlia Lucy), Gabrielle Anwar, Dania Ramirez, Mekia Cox, Adelaide Kane e Rose Reynolds.