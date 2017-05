Once Upon a Time 7: lo stato dei contratti di Lana Parilla e Robert Carlyle

Archiviata la pratica, che nella giornata di ieri ha ufficializzato l’addio a, la produzione della serie tv targata ABC ha tra le mani altri due contratti da rinnovare, si tratta di

I due interpreti, infatti, hanno i contratti in scadenza e dovranno sedersi a breve al tavolo delle trattative col network americano.

Deadline riporta che entrambi sarebbero vicini alla firma di un nuovo accordo, ovviamente nel caso in cui lo show venga rinnovato per una settima stagione, che però ancora non è stata confermata. Gli annunci quindi potrebbero arrivare insieme per bocca de presidente di ABC Entertainment, Channing Dungey, il quale ha lasciato intendere che una settima stagione potrebbe rappresentare un punto di svolta per la storia ma anche per aprire un nuovo capitolo. Nel frattempo, i fan si apprestano ad assistere al finale della sesta stagione, che andrà in onda negli USA il prossimo 14 Maggio con una puntata di due ore.