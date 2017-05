Once Upon a Time: Emilie de Ravin commenta il suo addio alla serie

Dopo l'annuncio delladella partenza di alcuni attori dalla serie tv. L'ormai ex attrice del cast di, ha spiegato ai suoi fan il perché del suo addio tramite un messaggio su Instagram.

Come la de Ravin, altri membri del cast originale, Josh Dallas, Jinnifer Goodwin e Jared S. Gilmore, non torneranno per il rinnovo della settima stagione. Si uniscono a Jennifer Morrison, che ha annunciato la sua partenza la settimana scorsa, e Rebecca Mader, che ha condiviso la notizia della partenza questa mattina. La trama della serie fantasy, nella settima stagione, si concentrerà sui membri del cast Lana Parrilla, Robert Carlyle e Colin O'Donoghue, insieme a Andrew J. West, che sarà introdotto nel finale della sesta stagione.

È possibile leggere il messaggio di Instagram della de Ravin di seguito.



"Cari oncers. Volevo essere io la prima a dirvelo ma sembra che la notizia sia già stata diffusa. Non ritornerò per la settima stagione. Anche se avrei amato continuare a esplorare il percorso di Belle, lo show ha deciso di muoversi in una diversa direzione creativa. Un enorme ringraziamento a tutti i fan per l’incredibile amore e sostegno nei miei confronti e per questo personaggio negli ultimi 6 anni. È stato un onore e un privilegio portare in vita Belle. Congratulazioni ad Adam ed Eddy, e a chi ritornerà nel cast e nella troupe. Auguro a tutti voi una meravigliosa settima stagione."