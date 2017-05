Once Upon a Time: Jennifer Morrison parla del suo futuro nella serie

La Salvatrice Emma Swan (), ha - pare - concluso la sua avventura come eroina delle fiabe. Non sarà più parte del cast dicome series regular nella prossima stagione.

La star ha scritto un post su Instagram in cui diceva ai fan di aver preso una "decisione significativa". Ha infatti detto che: "Sono finiti i miei sei anni di contratto per Once Upon a Time e mi sono trovata di fronte a una decisione importante da prendere. La ABC, Eddy Kitsis e Adam Horowitz, molto carinamente mi hanno invitata a restare come series regular. Dopo attenta considerazione, ho deciso che, sia creativamente che personalmente, è tempo per me di andare avanti. Emma Swan è uno dei personaggi migliori che ho interpretato. I miei 6 anni in OUAT hanno cambiato la mia vita in modo meraviglioso. Sono davvero sopraffatta (positivamente) dalla passione dei fan della serie. Sono onorata di essere stata una parte centrale di uno show così speciale. Sarò sempre grata ad Adam, Eddie e alla ABC per avermi dato la possibilità di essere Emma Swan. Anche se andrò avanti con le mie cose, continuerò, per quanto possibile, ad essere presente alle conventions. Incontrerò sempre con entusiasmo i fan. Se la ABC ordinerà di fatto una settima stagione della serie, ho accettato di apparire in un episodio e certamente continuerò a seguire lo show. La creatività degli show runners continua a svilupparsi e a reinventare il programma, sono curiosa di vedere dove lo porteranno. #Onceuponatime #EmmaSwan #UglyDucklings

Quindi la porta non dovrebbe rimanere completamente chiusa per quanto riguarda il personaggio di Emma Swan. In una dichiarazione a Deadline infatti, Adam Horowitz e Edward Kitsis, i creatori della serie, hanno detto, confermando quanto scritto da Morrison: "Gli ultimi sei anni sono stati davvero magici. Vederla interpretare e diventare Emma Swan è stato fantastico, ha ottenuto risultati che vanno oltre ogni nostra aspettativa, ha dato vita ad una nuova Principessa Disney, forte, intelligente e con un'incredibile armadio pieno di giacchetti di pelle. Ci mancherà vederla ogni settimana, ma l'impronta che ha regalato a Once Upon a Time è indelebile.Sarà sempre una parte dello show, col cuore e con l'anima. Detto questo, solo perché Jennifer non sarà presente in ogni episodio settimanale, non significa che non vedremo di nuovo la nostra Salvatrice."

L'uscita di Jennifer comunque, pare non sarà l'unica. Per adesso gli unici rinnovi di contratto sono quelli di Parilla (Regina), Carlyle (Gold) - entrambi in attesa di firmare -

e O’Donoghue che è già sotto contratto per la settima, come anche la new entry Andrew J. West, direttamente da The Walking Dead.

Vedremo dunque da adesso in poi dove porterà la carriera di Jennifer Morrison, e che cosa farà l'attrice nei prossimi mesi.