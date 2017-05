Once Upon a Time: nuovi personaggi dicono addio alla serie tv

È la fine di un'era per. Con il rinnovo per la settima stagione, c'è stata anche una partenza di massa dei personaggi:, ehanno lasciato la serie fantasy.

Questa notizia arriva dopo pochi giorni che, la stella principale dello show, Jennifer Morrison, ha informato i fan che non sarebbe tornata per la prossima stagione. Con questo, nessuno dei personaggi ai quali la serie girava intorno saranno presenti in futuro. Emma, Biancaneve, Principe Azzurro, Henry, e Belle hanno tutti lasciato lo show. Anche Rebecca Malder, che interpreta la Strega Cattiva, non sarà nella prossima stagione.

Secondo Deadline, il finale della sesta stagione di Domenica segnerà la fine della storia raccontata dal primo episodio. Per poi dirigersi verso la prossima stagione, in cui la nuova storia ruoterà attorno a Regina (Lana Parrilla), Tremotino (Robert Carlyle) e Hook (Colin O'Donoghue).

Edward Kitsis e Adam Horowitz, co-creatori / produttori esecutivi di Once Upon a Time, hanno pubblicato una dichiarazione per quanto riguarda le partenze del cast:

"Le parole non rendono giustizia a ciò che Ginny, Josh, Emilie, Rebecca e Jared hanno dato a C'era una volta...ma ci proveremo...non abbiamo mai avuto il privilegio di lavorare con un gruppo di collaboratori così talentuosi. Ognuno ha portato un talento unico, un'intelligenza incredibile, e il loro piccolo pizzico di magia con cui hanno dato vita a questi personaggi iconici. Ginny ha reinventato Biancaneve per un pubblico moderno, non c'era modo che rimanesse bloccata a pulire la casa dei nani, ha creato un'iconica e potente eroina del 21° secolo. Josh ha scavato le profondità del Principe Azzurro - un personaggio che nel mito era solo un 'tipo', ma con la sua superlativa interpretazione è diventato un uomo complesso che lotta per l'amore e la famiglia. Emilie ha preso il personaggio di Belle conducendolo in un luogo profondo e sentimentale, portandolo una grande intelligenza e calore al personaggio, rendendolo fieramente indipendente, con una forte volontà e anche eternamente ottimista vedendo solo il meglio in tutti coloro che incontrava. Rebecca ci ha portato sulle montagne russe a bordo della sua scopa mentre reinventava la Perfida Strega dell'Ovest trovando il dolore nascosto sotto il verde. Ha fatto raggiungere al personaggio altezze incredibili, riuscendo a mantenerla sempre realistica e un personaggio in cui è facile immedesimarsi. E Jared è letteralmente cresciuto davanti agli occhi di milioni di persone, un attore bambino con l'enorme talento innato di un giovane uomo le cui capacità continuano a stupire mentre ha creato un personaggio che possiede veramente, come diciamo nello show, il cuore del vero credente."