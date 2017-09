Once Upon a Time: svelata la missione di Tiana nella serie fantasy

: Nella settima stagione, una nuova principessa si era aggiunta alle fila reali del mondo di, come presenza regular. Si tratta di, che vedremo a partire dal terzo episodio intitolatoe sarà interpretata da

L'attrice Cox conoscerà Henry Mills (interpretato da Andrew J. West), Regina (Lana Parrilla) e il Capitano Hook (Colin O'Donoghue) in circostanze che potrebbero essere state migliori. "Incontriamo Tiana in una circostanza abbastanza turbolenta", hanno raccontato i creatori dello show, Adam Horowitz e Eddy Kitsis. "È una principessa con una missione - deve ripristinare la libertà del suo popolo. La caratteristica più distinta di Tiana è la sua forza", hanno continuato i creatori di Once. "Ha i suoi nemici da combattere, ma è ciò che bisogna aspettarsi quando si combatte per una giusta causa".

Oltre alla Cox, nel mese di Luglio altre star si sono unite al cast della settima stagione della serie: Diana Ramirez, Gabrielle Anwar e Adelaide Kane. Inoltre, Robin Givens apparirà nello show come guest star nel ruolo della madre di Tiana, Eudora, una gentile donna nobile costretta adesso ad affrontare il suo disastro finanziario.

Once Upon a Time arriverà sui piccoli schermi il 6 Ottobre.