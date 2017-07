One Piece: arriva la serie televisiva in live-action!

In concomitanza del 20° anniversario, ci sono grosse novità per. Lo svelain un'intervista a Yahoo! Japan, in cui ha annunciato che One Piece diventerà una serie televisiva in live-action

In attesa di informazioni a dettaglio, il sito afferma che Marty Adelstein (Prison Break) svilupperà la serie tv per Tomorrow Studios. I fan, ovviamente, avranno un sentimento contrastante nei confronti della notizia: Hollywood non ha un buon track record quando si parla di adattamenti cinematografici o televisivi di anime famosi, ma di certo la news stuzzicherà i fan più sfegatati.

One Piece non è l'unico adattamento televisivo di un anime ad essere annunciato quest'anno. Qualche tempo fa, è stata svelata l'intenzione di portare sul piccolo schermo anche Cowboy Bebop.