One Piece: il prossimo episodio sarà uno speciale di un'ora, ecco il promo

ha rilasciato il promo del prossimo episodio di, l'adattamento Anime del manga diattualmente in corso in Giappone. L'episodio sarà in onda in terra nipponica il prossimo 1 ottobre.

Ci sarà da aspettare un po' dunque, ma ne varrà la pena, poiché il prossimo episodio di One Piece sarà uno speciale di un'ora e proseguirà la saga di Whole Cake Island: le sequenze del trailer mostrano uno scontro atteso e drammatico, quello tra Sanji Vinsmoke e il suo capitano, Monkey D. Rufy.

Sanji, infatti, ha scelto di staccarsi dai Pirati di Cappello di Paglia per onorare il matrimonio forzato con Pudding - una delle figlie di Big Mom - un'unione che sancirà l'alleanza tra i Vinsmoke e i pirati dell'Imperatrice. Ovviamente Rufy non sarà d'accordo e, nonostante la messinscena del suo cuoco per non mettere in pericolo i suoi compagni, il protagonista sceglierà cocciutamente di non muoversi di un millimetro finché l'amico non cambierà idea.