Orange Is The New Black: Netflix ci mostra l'ipotetico incontro con Black Mirror

Come sappiamo, ormai, le serie originali proposte al pubblico dal gigante dello streamingsono diventate un polo di attrazione unico per gli appassionati di show televisivi di tutto il mondo. Ma che cosa succederebbe se due di questi spettacoli si incontrassero?tenta di dare una risposta con il video che trovare dopo il salto.

Dopo aver pubblicato il trailer ufficiale della prossima e quinta stagione di Orange Is the New Black, quello diffuso da Netflix è un filmato che ci mostra le esilaranti conseguenze di un improbabile incontro tra la serie comedy-drama di successo e l'altrettanto seguita Black Mirror.

Ovviamente, il crossover a cui il video allude non è nei programmi di Netflix che, invece, ha solamente cercato di proporre al suo pubblico una divertente e fresca clip promozionale prima della nuova stagione di Orange Is the New Black.

Gli spettatori sono stati lasciati al termine del quarto capitolo dello show con un cliffhanger al cardiopalma e con una situazione decisamente caotica. Stando alle ultime indiscrezioni è proprio questo il punto da cui il prossimo e quinto capitolo ripartirà quando farà il suo debutto con il suo il 9 giugno sul servizio di streaming Netflix, in cui, sempre secondo le voci, verranno mostrate praticamente subito le conseguenze e gli eventi immediatamente successivi a quanto accaduto nel corso del finale della quarta stagione della serie, dando particolare rilevanza al dolore delle protagoniste per i tragici fatti dell'ultima puntata.