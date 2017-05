Orange is the new Black: nuovo trailer della Stagione 5

ha diffuso il trailer in italiano della quinta stagione di "" che tornerà sulla piattaforma di streaming il giorno 9 Giugno 2017.

Il nuovo trailer di Orange is the New Black per la Stagione 5 vede le donne di Litchfield prendere in consegna la prigione dalle guardie che hanno reso la loro vita un inferno nell'ultima stagione, riprendendo immediatamente gli eventi dopo il finale della Stagione 4.

Una rivolta scatenata dalla morte di Poussey si intensifica rapidamente quando le detenute ottengono il controllo della prigione. Una volta avuto un assaggio di potere, tra i corridoi della prigione scoppia il caos.

L'intera stagione si svolgerà nel corso di tre giorni.