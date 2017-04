Orphan Black 5: diffuso online il trailer della stagione finale della serie

Da pochissimo, il network televisivo statunitenseha diffuso in rete l'ultimo trailer ufficiale della prossima e quinta stagione diche, come già annunciato nel mesi scorsi dalla produzione, rappresenterà il capitolo conclusivo dello spettacolo. Come sempre, potete guardare comodamente il video dopo il salto.

I cloni tornano sui piccoli schermi con l'ultimo trailer della prossima stagione Orphan Black. Tutta la serie è stata una folle corsa sia per i personaggi, sia per tutti gli spettatori appassionati dello spettacolo.

Fin dai primi momenti del video, quando Sarah fissa diritto negli occhi una donna che esattamente identica a lei - pochi momenti prima che la donna si suicidi - sorgono nuovamente domande e misteri. Nel corso degli episodi dello show, la protagonista fa la scoperta di essere un clone e riesce ad incontrare alcuni dei suoi "Sestras", il che ha originato molte più domande che risposte. Durante gli ultimi anni i cloni stessi e i loro cari si sono trovati in costante pericolo mentre cercavano di scoprire la verità che si nascondeva dietro la loro creazione.

Man mano che la serie procede, diventa sempre più chiaro che la motivazione principale che spinge i cloni ad andare avanti è l'impulso di proteggere i propri cari e questo è ancora più evidente nel nuovissimo trailer rilasciato da BBC America che potete vedere qui sopra. Alla fine, i quattro cloni principali fanno un voto per proteggere a vicenda loro stessi e i loro cari, facendo capire che molto presto torneranno a lottare.

Orphan Black tornerà con la sua ultima stagione sabato 10 giugno.