Osmosis: Netflix annuncia la nuova serie Sci-Fi Francese

La piattaformacontinua ad effettuare investimenti in Europa e così più in là potremo vedere la nuova serie francese di otto episodi, il cui titolo sarà

Questo nuovo Sci-Fi è stato concepito dallo showrunner francese Audrey Fouché e dai produttori Aude Albano e Claude Chelli della Versaillers. La storia vede una Parigi in un futuro prossimo, infarcita di romanticismo e misteri sulla frontiera finale della tecnologia: l'amore.

Nella serie, la tecnologia ha conquistato l'ultima frontiera, decodificando il codice che definisce il vero amore. Scavando a fondo nei dati del cervello dei propri utenti, la nuova app di incontri "OSMOSIS" può trovare a chi lo vuole, un partner compatibile al 100%, con nessun margine di errore, trasportando il concetto della perfetta anima gemella (utopia), alla realtà. Ma c'è un prezzo da pagare quando lasci decidere a un algoritmo chi amerai? Potrai avere in cambio un amore perfetto, incrollabile, senza fine o età, a patto che lasci entrare negli angoli più reconditi della tua anima una fredda tecnologia che può accedere nel profondo del tuo cuore.



"Dandoci l'opportunità di lavorare a Osmosis, Netflix ci sta garantendo l'incredibile possibilità di esplorare un genere non troppo comune in Francia: lo Sci-Fi puro, lasciandoci focalizzare sulla domanda universale: esiste l'amore perfetto? E a che prezzo?" Ha detto Albano. "Siamo ansiosi di iniziare questo audace progetto in collaborazione con Netflix, e di deliziare e sorprendere gli spettatori di Netflix sia francesi che di tutto il mondo."

"Sono molto contento di avere la rara opportunità di creare una serie futuristica in Francia e di collaborare con Netflix e Capa Drama per questo mio primo progetto", ha detto Fouché. "In questa serie di otto episodi, il futuro che ho immaginato, si rispecchia nel presente mischiando una questione eterna "cos'è l'amore?", con una risposta ultra tecnologica che a volte è estremamente seducente, altre invece molto pericolosa. Netflix offre una piattaforma ideale dove esplorare queste storie molto contemporanee in modo innovativo, che prevedo di mostrare quanto prima."

"Siamo deliziati di lavorare con questi talentuosi produttori e sceneggiatori francesi alla nostra prossima serie originale Netflix. Osmosis è mistero, è suspense, è romanticismo, e il pubblico sia francese che mondiale potranno goderne" ha detto Erik Barmack, vice presidente degli Onternational Originals a Netflix. "Oltretutto questa sarà una delle prossime sei serie originali europee che annunceremo prima della fine del 2017, con la promessa di più contenuti francesi ai quali siamo ansiosi di lavorare."

La produzione di Osmosis sarà realizzata completamente in Francia e dovrebbe iniziare nel 2018.