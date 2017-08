Outlander 3: ecco una carrellata di nuove foto della terza stagione!

Sono state rilasciate online diverse fotografie che ritraggono i protagonisti di Outlander , in attesa della terza stagione, in arrivo il 10 settembre Outlander.

Le foto mostrano i dolorosi anni che Jamie e Claire trascorrono lontani l'uno dall'altra, seguono il ritorno di lei negli anni '40 del secolo scorso e la partecipazione di lui alla Battaglia di Culloden. Claire sembra accettare di buon grado la situazione e la sua vita con Frank, almeno dalle immagini.

Jamie invece, non se la cava troppo bene. Tra le immagini, si vede anche Claire che stringe al petto la piccola Brianna.

Ronald D. Moore, lo showrunner, ha spiegato le immagini n questo modo:

"Abbiamo deciso di dare una struttura parallela alla serie, per la prima metà di stagione. Non ci siamo mai discostati troppo da questo, no? Questo crea negli spettatori, il giusto crescendo di tensione che li porta a volere fortemente vedere il momento in cui Claire e Jamie si riuniscono, non sarà un'attesa troppo lunga, comunque."

Outlander torna con la terza stagione a partire dal 10 settembre.