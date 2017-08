Ozark 2: Netflix dà l'ok per la produzione della seconda stagione!

ha dato il via libera alla seconda stagione di Ozark . La serie originale è diretta da, che è anche produttore esecutivo. La serie tornerà nel 2018.

La storia ha come interpreti Marty Byrde e Laura Linney, che interpretano una coppia sposata. I due hanno dei figli adolescenti, Charlotte e Jonah, e tutti e quattro formano una famiglia ordinaria, che conduce una vita normale. Marty, il capofamiglia, fa il consulente finanziario a Chicago ma, come seconda attività, ricicla denaro sporco per uno dei più grandi cartelli di droga messicani. Quando le cose si mettono male, Marty è costretto a trasferirsi con la sua famiglia dai grattacieli di Chicago alla piccola e semplice cittadina di Ozark, nel Missouri.

Nel cast: Esai Morales, Julia Garner, Jason Butler Harner, Marc Menchaca e Harris Yulin.

Creata da Bill Dubuque (The Judge, The Accountant), la serie ha debuttato sulla piattaforma digitale di streaming Netflix il 21 luglio, ed è composta da 10 episodi di un'ora ciascuno.