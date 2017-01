Patton Oswald torna nel nuovo trailer di Agents of S.H.I.E.L.D.

Uno dei personaggi preferiti dei fan diè l’agente, la versione deldel comico americano. Il personaggio è protagonista del nuovo trailer, disponibile in fondo alla notizia. Buona visione!

Patton Oswalt è apparso in diversi episodi della serie, interpretando una serie di agenti gemelli dall’origine ancora sconosciuta: condividono tutti lo stesso cognome e, naturalmente, l’aspetto fisico. L’attore, inoltre, è apparso in altri show curati da Joss Whedon, come Dollhouse, e ha curato la storia a fumetti di Firefly intitolata “Serenity: Float Out”.

Il nuovo trailer di Agents of S.H.I.E.L.D. ci permette di osservare di nuovo il personaggio interpretato da Oswalt, magari si scoprirà qualcosa in più sull’origine degli agenti Koenig. L’episodio, intitolato “Hot Potato Soup”, andrà in onda il 31 Gennaio. Il trailer è disponibile in fondo alla notizia, buona visione!