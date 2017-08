Patton Oswalt, l'agente Koenig in AOS, è Zio Ben nella serie animata su Spidey!

, il simpatico Agente Koenig in Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. , presta la voce allodiaka Spider-Man - serie animata - e lo possiamo vedere nel video qui sopra!

E' appena uscito un video del dietro le quinte di Marvel’s Spider-Man serie animata, in cui si vede Patton Oswalt prestare la voce a Zio Ben. Mentre Spider-Man: Homecoming, continua a macinare soldi al botteghino, la Marvel e la Sony stanno continuando a sfornare progetti a tema Spidey. La Sony realizzerà infatti, il prossimo anno, un film che si focalizzerà sul personaggio di Miles Morales, , mentre Marvel seguirà con un nuovo show - che andrà in onda su Disney XD - a tema Ultimate Spider-Man.

Nel primo episodio di questa serie animata abbiamo visto il giovane Peter Parker fare i conti col suo "senso del ragno" e, visto che è una origin story, c'è anche il suo mentore, Zio Ben, la cui voce, come detto, è di Oswalt.

Nel video si vede l'attore che recita le sue battute nel ruolo dello zio di Peter. Patton Oswalt è già parte integrante dell'MCU perché, come sappiamo, è uno degli agenti dello S.H.I.E.L.D. nella serie tv Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., che tornerà in onda, con la quinta stagione, a partire da gennaio 2018.