Peaky Blinders 4: Adrien Brody entra nel cast della serie di Steven Knight

Mentre continuano le riprese dell'attesissima quarta stagione di, gangster-drama britannico creato dal talentuoso(Taboo),riporta oggi chesi è ufficialmente unito al cast per i nuovi episodi dello show.

Il sito conferma che le riprese sono cominciate questa settimana a Liverpool, e Knight ha avuto modo di parlare della new entry, dichiarando: «Adrien era il solo attore che avevo in mente quando ho scritto quella parte. Sono sicuro sarà una presenza formidabile nel mondo dei Peaky Blinders». Nessun dettaglio è stato invece rivelato sul ruolo di Brody, ancora avvolto nel mistero.



Nella quarta stagione della serie di BBC Two vedremo la famiglia Shelby in pericolo dopo che il capofamiglia, Thomas Shelby (Cillian Murphy), riceverà una lettera proprio durante la vigilia di Natale. Knight ha recentemente affermato sempre a Deadline che a suo avviso "la quarta stagione sarà la migliore della serie".



Nel cast di Peaky Blinders 4 torneranno anche Tom Hardy, Hellen McCrory, Paul Anderson, Joe Cole, Sophie Rundle, Finn Cole, Aimee-Ffion Edwards e Kate Phillips.