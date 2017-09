Peaky Blinders: online il primo trailer della quarta stagione della serie!

Laha oggi rilasciato il primo trailer della quarta stagione della serieconnei panni di. Non si hanno ancora notizie su quella che sarà la data premiére della nuova stagione.

Molti critici e fan hanno ritenuto che la terza stagione dello show si fosse allontanata molto da ciò che erano in origine la trama e le vicende della serie, ma con questo nuovo trailer che sottolinea a gran voce "We're going back", pare che lo show voglia tornare allo splendore di un tempo. A confermarlo è lo stesso Murphy che in un'intervista ha dichiarato: "Nell'arco classico gangster, l'ultima stagione era basata sulle ricchezze, la casa e tutte le cose materiali. Questa stagione sarà una sorta di ritorno alle origini per Tommy. È tutto quello che posso dirvi".

Nella nuova stagione, molti volti noti al grande cinema approderanno nello show come Adrien Brody e l'attore di Game of Thrones, Aidan Gillian, inoltre, ci sarà anche il ritorno di Tom Hardy nel ruolo del gangster ebreo Alfie Solomons.

Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, ha dichiarato: "Adrien sarà una minaccia per la famiglia e probabilmente sarà la minaccia più grande che avranno mai affrontato. Aidan sarà una sorta di - in caso di pericolo è come premere il pulsante nucleare - chiamatelo e vi aiuterà. Mettiamo in questo modo. Siamo stati molto fortunati ad avere due attori così leggendari. Ci sono stati molti attori famosi che hanno provato a far parte di Peaky Blinders, questa è una cosa bella, ma per evitare di rendere la serie "un posto per star", abbiamo scelto solo attori perfetti per la parte". Infine, Knight ha aggiunto in modo criptico: "La redenzione di Tommy potrebbe durare ancora molto. La famiglia sarà costretta a tornare insieme".