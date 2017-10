Perché la Avengers Tower non appare nelle serie tv Marvel?

Spesso ci si chiede - perlomeno se lo chiedono i fan - per quale motivo lanon appaia nei serial Marvel che vanno in onda, per esempio sulla piattaforma

Parliamo di show tv quali The Defenders, Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil e Luke Cage, tutte facenti parte dichiaratamente dell'MCU. E ambientate a NY, dove cioè, si trova anche la Avengers Tower (Ex Stark Tower). Per adesso le uniche connessioni rilevanti tra il mondo televisivo e quello cinematografico le abbiamo viste in Agents of S.H.I.E.L.D., ma gli altri show dedicati all'universo della Casa delle Idee non hanno seguito la stessa via.

Inverse ha chiesto a Jeph Loeb, capo della divisione televisiva della Marvel, di spiegare quindi l'assenza della Avengers Tower nello skyline delle serie. La risposta non piacerà molto ai fan perché pare che, coscientemente, Loeb abbia detto che la torre non sarà inserita negli show tv, non ora, e forse, addirittura, mai. La spiegazione, tuttavia, non è del tutto priva di fondamento; ecco cosa ha dichiarato Jeph Loeb:

"Credo che la questione sia da riferirsi, nello specifico, ad una domanda particolare, che è "dove siamo?" Proprio logisticamente parlando, intendo. Ed essere meno specifici aiuta il pubblico a capire che quella a cui ci riferiamo (qualsivoglia storia narriamo), può essere una qualsiasi parte della città, un qualunque angolo di strada, per essere precisi. Da dove siamo seduti ora posso vedere l'Empire State Building, ma se fossimo seduti a trenta isolati di distanza non potremmo vederlo; il che, ovviamente, non significa che l'edificio non esiste, ma semplicemente che non lo posso vedere da una determinata posizione."

Spiegazione plausibile, ma che non ha, comunque un grandissimo senso, al fine di inserire gli show televisivi nel contesto più ampio del Marvel Cinematic Universe. I fan, per ovviare a questa mancanza, hanno fatto dei poster e dei video homemade in cui mostrano quanto sarebbe facile inserire dei piccoli riferimenti nelle serie Netflix. Uno ha messo la Avengers Tower dietro il poster di Daredevil, un altro ha fatto un video inserendo facilmente degli articoli di giornale con dei riferimenti a Sokovia... Insomma, volendo avrebbero potuto farlo.

Le chiacchiere comunque, dopo Spider-Man: Homecoming, stanno a zero. Come lo stesso Tony Stark ha dichiarato nel cinefumetto, la Avengers Tower è stata venduta, acquistata da un misterioso compratore e, perciò, attualmente non fa più parte dello skyline della grande mela. Le domande che quindi dovremo incominciare a porci adesso sono... Chi sarà il nuovo acquirente? Potrebbe essere Norman Osborn? Chissà...

Resta il fatto che chiunque l'abbia comprata, farà comunque parte dell'universo Marvel e si riproporrà nuovamente la questione skyline. La risolveranno mai? Forse no. Ai posteri l'ardua sentenza.