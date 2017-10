Perché la Fox ha deciso di realizzare The Gifted anziché Hellfire?

, la nuova serie in live-action ambientata nell'Universo degli, è partita in USA mentre in Italia dovremo aspettare metà ottobre. Ma vi ricorderete sicuramente che, almeno inizialmente, la Fox stava sviluppando un altro serial al posto di The Gifted.

Infatti, quando Fox annunciò la partnership con i Marvel Studios per portare gli X-Men in tv, furono due i progetti confermati: Legion e Hellfire. Il secondo, però, fu 'messo da parte' dopo mesi di sviluppo in favore proprio di questo The Gifted. Come mai?

La risposta, seppur breve, arriva dalla produttrice Lauren Shuler Donner: "Hellfire aveva troppi personaggi e, soprattutto, non cosi profondi".

Hellfire è riferito al Club Infernale, apparso al cinema in X-Men - L'inizio, un gruppo di villain dei mutanti della Marvel nei fumetti dagli anni '70 in poi.