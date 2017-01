Perché George Lucas è importante in Legends of Tomorrow?

Nessuno può dubitare dell’importanza diper la storia del cinema americano: produttore, regista, sceneggiatore, Lucas ha tirato fuori dal cilindro opere come. L’autore è diventato parte importante di un episodio di, vediamo perché.

Nell’ultima puntata di Legends of Tomorrow, gli eroi si sono ritrovati nella Chicago di Al Capone ed Eliot Ness, l’uomo che l’ha sconfitto. Il prossimo episodio, invece, sarà dedicato agli anni ’60 e a Hollywood, dove le leggende incontreranno un George Lucas ben prima che diventasse un autore di successo. Che le leggende siano la chiave per le sue idee?

Ecco cosa ha detto il produttore dello show, Marc Guggenheim, a proposito di Lucas: “Uno degli sceneggiatori ha proposto questa idea: se George Lucas non avesse mai fatto i suoi film, Nate sarebbe diventato lo stesso uno storico? La sua ispirazione è stato “I Predatori dell’Arca Perduta”! Siamo partiti da questa idea e ci è piaciuta subito, perché non si trattava tanto di Lucas quanto dell’impatto delle sue opere sui nostri personaggi. Anche Ray è diventato un ingegnere grazie a Star Wars”.

Cosa ne pensate? Come interagiranno gli eroi di Legends of Tomorrow con George Lucas? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti!