Phil Lord e Chris Miller al lavoro su una sit-com per la ABC

Dopo il licenziamento dallo spin-off sul giovane Han Solo, il duoha già trovato il suo prossimo progetto: una nuova serie comedy per la ABC.

Come riportato da Variety, la potenziale serie si intitolerà We Can Do Better e avrà al centro una madre nordamericana costretta a trasferirsi nel sud del paese e fare i conti con il suo lato da genitore, moglie, cittadina americana e figlia di due accaniti conservatori.

Lo script è stato affidato a Liz Cackowski, che figurerà anche come produttrice esecutiva, insieme a Lord, Miller e a Seth Cohen. Alla produzione troviamo Katie Newman e la 20th Century Fox TV. Si tratta del primo progetto con a bordo Lord e Miller dalla notizia del loro licenziamento dallo spin-off sul giovane Han Solo da parte della Lucasfilm, la quale ha preferito affidare il resto delle riprese a Ron Howard.