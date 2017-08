Philip K. Dick's Electric Dreams: primo trailer per la serie con Bryan Cranston

Il servizio di streaming australiano Stan ha diffuso il primo trailer ufficiale di, serie creata da) ee prodotta tra gli altri da

La serie, che andrà in onda sul britannico Channel 4 e in streaming su Stan e Amazon Video, è basata sui racconti di Philip K. Dick, il leggendario scrittore di fantascienza che ha già ispirato classici al cinema come Blade Runner o Minority Report. Nel cast dei 10 episodi previsti per la prima stagione spiccano lo stesso Cranston, Steve Buscemi, Benedict Wong, Vera Farmiga, Anna Paquin, Timothy Spall, Tuppence Middleton, Juno Temple, Richard Madden e Jack Reynor.

Si tratta della seconda collaborazione tra Cranston e il servizio streaming di Amazon, dopo Sneaky Pete. La serie non ha ancora una data ufficiale di messa in onda, ma dovrebbe arrivare in autunno. Tra i registi coinvolti possiamo citare Tom Harper, Francesca Gregorini e Alan Taylor.