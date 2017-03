Pose: Ryan Murphy produrrà lo show ambientato negli anni '80 per la Fox

Uno dei moderni Re Mida della televisione,, sembra sempre più instancabile, e dopo aver creato show come, la pluripremiatae l'ultima, ecco che adesso è in procinto di iniziare il lavoro su un nuovo, interessantissimo serial.

Stiamo parlando di Pose, nuovo show targato Fox che Murphy scriverà con l'aiuto dell'ormai fidatissimo Brad Falchuk e di cui dirigerà il primo episodio. L'inizio della produzione è previsto per il prossimo ottobre a New York e i casting sono già iniziati. Pose sarà ambientato nel 1986 e, come riporta Deadline, "esaminerà la giustapposizione di diversi segmenti della vita newyorkese: la nascita dell'impero del lusso di Trump, la scena sociale e letteraria della downtown e la cultura LGBT".



Oltre a questo, Murphy ha in cantiere anche American Crime Story: Katrina e American Crime Story: Versace (titoli provvisori), la settima stagione di American Horror Story, che ruoterà intorno alle elezioni americane, e la seconda stagione di Feud, che racconterà i contrasti tra il Principe Carlo e Diana.

Pose arriverà sul piccolo schermo nel 2018.