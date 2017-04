Possibili rinnovi per Agents of S.H.I.E.L.D. e Gotham

Tra gli show tratti da comics ancora non rinnovati ufficialmente per la prossima stagione televisiva ci sono ildella DC Comics, in onda su Fox, edella Marvel, in onda su ABC.

Secondo un insider di EW, entrambi gli show potrebbero essere rinnovati. Gotham, quest'anno, ha sofferto di un calo di ascolti. Ma, EW nota, che tutte le serie Fox quest'anno hanno sofferto di questi cali e che, di conseguenza, il serial sarà quasi sicuramente rinnovato per una quarta stagione.

Anche Agents of S.H.I.E.L.D. ha visto degli ascolti bassi per quasi tutta la nuova intera stagione, nonostante sia giustificato dal timeslot, ma nonostante questo ABC dovrebbe rinnovare la serie almeno per un'ultima stagione, la quinta, anche per lanciare il serial sugli Inumani. A conferma di questo, anche un tweet di ABC - che trovate qui sotto - che si congratula per l'ottima performance dello show in questo ritorno di aprile, in cui la serie ha visto degli ascolti più alti rispetto alla norma.