Powerless: Crimson Fox in azione nel nuovo promo

Il network televisivo statunitenseha diffuso online l'ultimo promo per, l'esordiente serie comedy sui supereroi. Il video che potete vedere dopo il salto, ci mostra come un semplice viaggio mattutino in treno possa mettere in pericolo la vita del cittadino medio di Charm City.

Prendendo il treno per raggiungere il suo nuovo lavoro alla Wayne Security, Emily è l'unica passeggera ad essere stupita alla vista di Crimson Fox e Jack O'Lantern che combattono nelle vicinanze. Il resto dei passeggeri è abituato a vedere questo genere di cose ogni giorno, in modo che il fattore wow è ormai sparito da tempo. Le cose si fanno un po' snervanti quando un treno viene mandato fuori dai binari ma, per fortuna, l'eroina vestita di rosso è lì per prendere il treno deragliato al volo.

Powerless farà il suo debutto sui piccoli schermi a stelle e strisce con la sua prima stagione il 2 febbraio.