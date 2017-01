Powerless: Crimson Fox rovina la giornata di Vanessa Hudgens nel nuovo promo

Manca ormai meno di un mese al debutto della primissima puntata della nuova serie esordientee il network televisivoha rilasciato un nuovo teaser per il suo prossimo show comico, in cui ladideve reagire ai primi disastri creati da. Il video è disponibile, come sempre, dopo il salto.

In questo ultimo filmato diffuso dalla rete, possiamo dare un altro sguardo al nuovo show prima del suo esordio, che avverrà il prossimo mese. Nel video, che porta il titolo di A Bird and a Plane, viene fatto un esplicito riferimento al classico grido di stupore che qualcuno lanciava puntualmente all'apparizione di Superman: "è un uccello ... è un aereo...".

Lo scontro di Crimson Fox con un supercriminale misterioso causa alcuni problemi a Emily Locke, impersonata dall'attrice Vanessa Hudgens, ed ai suoi amici. Inoltre, in questo nuovo promo rivediamo anche alcune sequenze già scorte nel promo precedente, in cui la squadra cerca di trovare nuovi modi per proteggere gli abitanti dalle catastrofiche conseguenze delle gesta degli individui super potenti della città.

Powerless farà il suo debutto con il primo episodio della stagione d'esordio giovedì 2 febbraio sulla rete televisiva statunitense NBC.