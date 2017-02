Avete presente? La serie comedy targata DC Comics ha debuttato questa settimana, ma non senza varie critiche al prodotto. Non tutti hanno amato la serie, eccetto la sigla d'apertura (che noi vi proponiamo dopo il salto).

E questo scarso interesse, almeno in apparenza, si è tramutato in bassi ascolti. La premiere ha debuttato con 3.08 milioni di spettatori ed un rating di 1.1. Ovviamente non è detta l'ultima, e bisognerà aspettare il prossimo episodio per vedere gli ascolti effettivi del serial DC. C'è da dire che non essendo su The CW ma NBC questi dati potrebbero essere interpretati in malomodo (ricordate Constantine?).

Nel frattempo il network ha diffuso nuove foto dal prossimo episodio, che trovate qui sotto.